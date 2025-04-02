Batman'da Kuyudan Kurtarılan İnek 3 Saatlik Çalışmayla Sahibine Teslim Edildi
Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen inek, çevredeki vatandaşların ve iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen inek, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.
Bekirhan beldesinde arazide otlanan inek, yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İneğin düştüğünü gören sahibi, çevrede bulunan vatandaşları arayarak yardım istedi. İnek, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla iş makinesine bağlanan halatla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkartılarak sahibine teslim edildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa