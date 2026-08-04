Batman'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: Yaralanan yok
Batman'da dün gece kontrolden çıkan bir otomobil, önce mantar taşlarına ardından elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta ve direkte maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'da otomobilin kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptığı kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, dün gece Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yaya koruma amaçlı mantar taşlarına çarptıktan sonra süs aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde ve aydınlatma direğinde maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.