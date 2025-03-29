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Batman'da Kontrol Kaybı Sonucu Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı

Batman'da Kontrol Kaybı Sonucu Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen kazada sürücü Hamza Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Araç ormanlık alana yuvarlanarak bir ağaca çarparak durdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza öğle saatlerinde Gercüş'e bağlı Akyar köy mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Hamza Y. yönetimindeki 34 EJ 0411 plakalı otomobil Gercüş ilçesinden Batman'a seyir halinde giderken, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Ormanlık alana yuvarlanan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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