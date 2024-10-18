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Batman'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Batman'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşü. Olayda aynı aileden 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde yaşandı. Dün akşam saatlerinde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavga çıktı. Olayda aynı aileden 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Kozluk batman Kavga

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