Batman'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde yaşandı. Dün akşam saatlerinde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavga çıktı. Olayda aynı aileden 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN