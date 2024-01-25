Batman'da kaza: 5 kişi yaralandı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesi girişinde iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı iki köprü beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siirt istikametinden Batman istikametine doğru harekat halinde olan sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DDY 482 plakalı kapalı kasa kamyon, önündeki seyir halinde olan 34 VGA 49 plakalı panelvan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - BATMAN