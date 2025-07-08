Batman'da Kayıp Fatma Uçma İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Batman'da Kayıp Fatma Uçma İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 gün önce kaybolan 63 yaşındaki Fatma Uçma'nın bulunması için dron ve termal kameralarla arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi, daha fazla ekibe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan Fatma Uçma'nı arama çalışmaları 3'üncü günde dron ve termal kameralarla devam ediyor.

Kozluk'a bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan 63 yaşındaki Fatma Uçma, 3 gün önce öğle saatlerinde evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Uçma'yı kendi imkanlarıyla bulamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ekipleri, arama kurtarma dernekleri ve güvenlik korucusu sevk edildi. Aramaları geniş alana yayan ekipler, kırsalda dron ve termal kamera desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp Fatma Uçma'nın oğlu Fevzi Uçma, henüz bir ize rastlanılmadığını annesinin bulunması için daha fazla ekibe ihtiyaçları olduğunu belirtti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu

Mağarada ne yaşandı? 12 askerimizin şehit olduğu faciada yeni detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF yabancı kuralında değişikliğe gitti

TFF yabancı kuralını değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.