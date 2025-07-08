Batman'da Kayıp Fatma Uçma İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan Fatma Uçma'nı arama çalışmaları 3'üncü günde dron ve termal kameralarla devam ediyor.

Kozluk'a bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan 63 yaşındaki Fatma Uçma, 3 gün önce öğle saatlerinde evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Uçma'yı kendi imkanlarıyla bulamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ekipleri, arama kurtarma dernekleri ve güvenlik korucusu sevk edildi. Aramaları geniş alana yayan ekipler, kırsalda dron ve termal kamera desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp Fatma Uçma'nın oğlu Fevzi Uçma, henüz bir ize rastlanılmadığını annesinin bulunması için daha fazla ekibe ihtiyaçları olduğunu belirtti. - BATMAN