Batman'da Kayıp 13 Yaşındaki Çocuk Çayda Ölü Bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde kayıp olarak aranan 13 yaşındaki çocuk çayda ölü olarak bulundu.

Yeniçağlar köyünde 13 yaşındaki Mehmet Nuri Sevim'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda küçük çocuğun cansız bedeni köyden geçen çayda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çocuğun ölüm sebebinin netlik kazanması için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Çocuğun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, köy halkı derin üzüntü yaşadı. - BATMAN