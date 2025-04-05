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Batman'da Kasten Öldürme Olayında 3 Kişi Tutuklandı

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Batman'da bir kasten öldürme olayı sonucu 5 şüpheli yakalandı. Yapılan soruşturma sonrası 3 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda kesici aletle yaralanan C.T. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Batman'da kasten öldürme olayında 3 kişi tutuklandı

BATMAN - Batman'da meydana gelen kasten öldürme olayında başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, C.T. isimli şahıs, çıkan tartışma sırasında kesici aletle ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan C.T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da Kasten Öldürme Olayında 3 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
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