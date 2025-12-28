Gercüş'te kar nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Gercüş ilçesinde dünden beri etkisi sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köy yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Köy Hizmetleri Şefi Abdulhakim Şimşek, vatandaşın sıkıntı yaşamaması için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, "Bütün köy yolları ulaşıma açıldı. Yolda mahsur kalan bazı vatandaşlarımızın imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti" dedi. - BATMAN