Batman'da kar ve buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralı

Batman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi. Ters dönen araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN