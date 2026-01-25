Gercüş'te göçerlerin imdadına Özel İdare yetişti

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı, geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerlere zor anlar yaşattı.

İlçeye bağlı Rüzgarlı köyü mevkiinde hayvanları için yem almaya giden göçerlerin kamyoneti, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda saplanıp kaldı. Kendi imkanlarıyla araçlarını kurtaramayan göçerler, durumu Rüzgarlı köy muhtarı Mehmet Emin Biçen'e bildirdi. Biçen'in vakit kaybetmeden İlçe Özel İdare ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye hızla iş makineleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, karla kaplı yolu temizleyerek mahsur kalan kamyoneti saplandığı yerden kurtardı. Donma tehlikesine ve mağduriyete karşı zamanında müdahale eden ekipler, yolun güvenliğini sağladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Vatandaşlar çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. - BATMAN