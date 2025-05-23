Batman'da Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Batman'da Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde yol kenarına yuvarlanan kamyonette 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlçenin Yassıca köyü mevkisinde Yahya Ö.idaresindeki 65 ABF 136 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte Lalihan Ö. ve Zeynep Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi. Lalihan Ö. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - 3.Sayfa
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