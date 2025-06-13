Batman'da Kamyonet Mesire Alanına Girdi: 3 Yaralı

Batman'da Kamyonet Mesire Alanına Girdi: 3 Yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde virajı alamayan bir kamyonet mesire alanına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde virajı alamayarak mesire alanına giren kamyonet hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 LR 56 06 plakalı kamyonetin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Kırkat Göleti Mesire alanı duvarına çarparak içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen şoför, Ozan Daştan (28) ve Simizar Daştan (47), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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