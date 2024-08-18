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Batman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı

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Batman-Kozluk karayolu Demirlipınar mevkisinde meydana gelen kazada, kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman- Kozluk karayolu Demirlipınar mevkisinde 06 DB 0129 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da savrulurken, 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu araçtan çıkartıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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