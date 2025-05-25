Batman'da Kamyonet Dereye Uçtu: 1 Ölü

Batman'da Kamyonet Dereye Uçtu: 1 Ölü
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Batman'da Kamyonet Dereye Uçtu: 1 Ölü
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Batman'ın Sason ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlanan kamyonetteki Yusuf Arslan hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'da kamyonet dereye uçtu: 1 ölü

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçenin Çakırpınar köyü mevkisinde 34 VLF 689 plakalı kamyonet, sürücüsü Yusuf Arslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - 3.Sayfa
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