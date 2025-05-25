Batman'da kamyonet dereye uçtu: 1 ölü

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçenin Çakırpınar köyü mevkisinde 34 VLF 689 plakalı kamyonet, sürücüsü Yusuf Arslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.