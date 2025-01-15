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Batman'da Kadın, Evini Ateşe Vererek İtfaiyeyi Çağırdı

Batman'da Kadın, Evini Ateşe Vererek İtfaiyeyi Çağırdı
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Batman'da bir kadın, kiracı olarak kaldığı evini ateşe vererek komşularından itfaiyeye haber verilmesini istedi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Batman'da bir kadın, evini ateşe vererek komşularından itfaiyeye haber verilmesini istedi.

Edinilen bilgilere göre, Gap Mahallesi'nde 4 katlı evin üst katında ikamet eden ve kimliği öğrenilemeyen bir kadın iddiaya göre, kiracı olarak kaldığı evi ateşe verdi. Evde çıkan yangın sonrası apartman sakinlerine "Evimi ateşe verdim, itfaiyeyi arayın" diyerek kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında etkilenen olmadığı öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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