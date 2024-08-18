Batman'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Batman'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi girişinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü, 479 paket gümrük kaçağı sigara, 90 paket gümrük kaçağı puro, 90 adet elektronik sigara, 53 paket çay, 18 adet parfüm, 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 3 adet kablosuz kulaklık ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN