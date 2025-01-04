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Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: Kaleşnikof Tüfeği Ele Geçirildi

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: Kaleşnikof Tüfeği Ele Geçirildi
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Batman'ın Beşiri ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir evde 7.62 mm çapında kaleşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan amada 7.62 mm çapında 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği ve muhattı ele geçirildi.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Beşiri Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin 03.01.2025 tarihinde ortak yürüttüğü faaliyet neticesinde Beşiri ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada, bir adet 7.62 mm çapındaki kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet şarjör, 43 adet 7,62 mm çapındaki dolu mermi ele geçirilmiştir. Operasyonda göz altına alınan bir şüphelinin adli işlemleri devam ediyor" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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