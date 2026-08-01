Batman’da kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve yasaklı madde ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında ve il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, 9 bin 646 paket kaçak sigara, 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu ve SIM kart, 1 kilo 873 gram esrar, 73 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 22 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 106 adet çeşitli kaçak malzeme ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 63 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı