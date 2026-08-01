Haberler

Batman’da kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Batman’da kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman’ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve yasaklı madde ele geçirildi.

Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve yasaklı madde ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında ve il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, 9 bin 646 paket kaçak sigara, 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu ve SIM kart, 1 kilo 873 gram esrar, 73 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 22 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 106 adet çeşitli kaçak malzeme ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 63 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump İran'ı yeniden tehdit etti, Tahran'dan yanıt gecikmedi

Tarihi operasyona yanıt hazır! İran iki ülkenin can damarını vuracak
FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'dan 4 Türk kulübüne ceza! Elleri kolları bağlandı
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı

Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi

Beklediği haber geldi