Batman'da kaçakçılık operasyonu
Batman'ın Gercüş ve Hasankeyf ilçelerinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde 4 bin 867 paket kaçak sigara ve çeşitli gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ve Hasankeyf ilçeleri yol kontrollerinde düzenlenen aramalarda 4 bin 867 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca, 1-15 Aralık 2025 tarihleri arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri yol kontrol noktalarında, icra edilen uygulamalarda gümrük kaçağı sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Yapılan denetimlerde 31 araçta değişik markalarda toplam 4 bin 867 paket gümrük kaçağı sigara, 12 elektronik sigara, 7 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - BATMAN




