Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1700 Paket Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1700 Paket Ele Geçirildi
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Batman İl Jandarma Komutanlığı ve Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara sevkiyatına yönelik düzenledikleri operasyonda 1700 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şahıs yakalanarak adli işleme tabi tutuldu.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara sevkiyatına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda bin 700 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, bir şahsın, aracıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinden Batman'a kaçak sigara getireceği yönünde istihbarı bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Takibe alınan araç, Hasankeyf ilçesinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada bin 700 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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