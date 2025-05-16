Batman'da İtfaiye Ekipleri, Kafası Korkuluğa Sıkışan Çocuğu Kurtardı

Batman'da kafasını balkonun demir korkuluklarına sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de 6 yaşında çocuk oyun oynarken kafasını balkon korkuluklarına sıkıştırdı. Aile ve çocuğun kendi çabası yetmeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkartıldı. - BATMAN