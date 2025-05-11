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Batman'da İtfaiye, Düşen Karga Yavrularını Kurtardı

Batman'da İtfaiye, Düşen Karga Yavrularını Kurtardı
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Batman'da ağaçtan düşen iki karga yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışmanın ardından yuvalarına yerleştirildi. Yavru kargaların kurtarılmasına, durumu fark eden 19 yaşındaki genç de katkıda bulundu.

Batman'da ağaçtan düşen karga yavruları itfaiye ekiplerince yerine bırakıldı

BATMAN - Batman'da ağaçtaki yuvalarından düşen iki karga yavrusu, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmaları sonucu yangın merdiveniyle yerine bırakıldı.

Turgut Özal Caddesi'nde ağaçtaki yuvalarından düşün iki yavru kargayı fark eden 19 yaşındaki Celal Kolkaldıran, önce bir kutuya koydu, daha sonra onlara eliyle su verdi. Kolkaldıran, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yavru kargalar, itfaiye erleri tarafından yangın merdiveni yardımıyla yerine yerleştirdi.

Yoldan geçtiği sırada ağaçtan önüne iki yavru karga düştüğünü fark ettiğini söyleyen Kolkaldıran,"Hemen bir kartona koyup onlara elimle su verdim, ardından itfaiye ekiplerine haber verdim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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