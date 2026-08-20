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Baca Dumanı Paniği İtfaiye Tarafından Kontrol Altına Alındı

Baca Dumanı Paniği İtfaiye Tarafından Kontrol Altına Alındı
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Batman’ın GAP Mahallesi’nde 7 katlı bir binanın zemin katındaki iş yerine ait bacadan yükselen yoğun duman, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Batman'ın GAP Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın zemin katındaki iş yerine ait bacadan yükselen yoğun duman, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, GAP Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın zemin katındaki bir iş yerinin bacasından yoğun duman yükseldi. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bacaya müdahale ederek dumanı kontrol altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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