Batman'da İnşaat Alanında Çökme: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Batman'ın Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında çöken beton kalıbı altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Diğer işçinin durumu kritik.

Batman'da inşaat alanında çöken beton kalıbı altından ağır yaralı olarak kurtarılan iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında beton kalıbın çökmesi sonucu kalıpların altında kalarak ağır yaralanan işçilerden Seyithan Alkan (23) kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi süren diğer işçinin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
