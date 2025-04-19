Batman'da İki Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BATMAN - Batman'da yol çalışması yapılan bölgede iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman merkeze bağlı Samanyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışması nedeniyle tek yönlü hale getirilen bölgede, tuğla yüklü 02 AJ 577 plakalı tır ile karşı yönden gelen ve plakası henüz belirlenemeyen başka bir tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tuğla yüklü tırda bulunan yabancı uyruklu şoför Aber Niazi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Niazi'nin cansız bedeni morga taşındı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.