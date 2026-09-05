Batman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı