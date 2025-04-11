Batman'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Batman'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

BATMAN - Batman'da iki grup arasında sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1 kişi yaralandı.

Şafak Mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan O.K. (22), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.