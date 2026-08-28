Gercüş'te iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hisar köyü kavşağında sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki araç kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı