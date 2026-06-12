Batman'da araçlar çarpıştı: 3 yaralı

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

GAP Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki valilik kavşağında meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı