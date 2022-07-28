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Batman'da hurdalıkta yangın

Batman'da hurdalıkta yangın

Batman'ın Kozluk ilçesinde hurdalıkta çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde hurdalıkta çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde Zaman Akboğa isimli vatandaşın bahçesinde bulunan hurdalıkta öğlen saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Komuta Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Gökyüzünü kara dumanla kaplayan yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kozluk Batman 3. Sayfa Haberler

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