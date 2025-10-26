Haberler

Batman'da Heyelan Sonrası Yol Çalışmaları Tamamlandı

Batman'da Heyelan Sonrası Yol Çalışmaları Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu kapanan köy yolları, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenerek ulaşıma açıldı. Yağışlar sonrası kapanan 40 köy ve 30 mezra yolunda çalışmalar sürüyor.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince, Yücebağ ve Dörtbölük grup köy yollarında meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar, İlçe Özel İdaresi şantiye ekipleri tarafından temizlendi.

Sason'da 4 gün önce akşam saatlerinde başlayan yağışların ardından Dereköy, Şahinli, Yücebağ beldesi grup köy yolları ile Derince, Dörtbölük ve Sarıyayla grup köy yollarına bağlı 40 köy yolu ile 30 mezra yolu düşen taş, sel ve meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, sabah saatlerinden itibaren başlattıkları çalışmalar sonucunda 40 köy ve 20 üzerindeki mezra yolunu yeniden ulaşıma açtı. Kapalı durumda olan mezra yollarında çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Ne olacak bu Liverpool'un hali? Yine kaybettiler

Ne olacak bu takımın hali?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.