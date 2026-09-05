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Batman'da Havaya Ateş Açan Şüpheli Aranıyor

Batman'da Havaya Ateş Açan Şüpheli Aranıyor
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Batman’da tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için özel harekât polisleri tarafından arama başlatıldı.

Batman'da tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri tarafından arama başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şafak Mahallesi 3407. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Sokağı güvenlik çemberine alan özel harekat ekipleri, silahlı şüphelinin yakalanması için çevredeki sokaklarda ve bina çatılarında arama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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