Batman'da korku dolu anlar! Hasta yakını bıçakla sağlıkçılara saldırdı, küçük bebek yaralandı 3. Sayfa Haberleri Batman'dan İluh Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını elindeki bıçakla sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda bir güvenlik personeli ve bebek yaralandı. Batman'da İluh Devlet Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Hastanenin acil servisinde hasta yakını C.N., elinde kesici aletle hedef gözetmeksizin sağa sola saldırdı. OLAYDA BEBEK YARALANDI Bıçaklı saldırgan, güvenlikçi Z.K. ve bir bebeği yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. GÖZALTINA ALINDI Yaralı bebek ve güvenlikçi tedavi altına alındı. Saldırgan C.N. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Devlet Hastanesi Batman 3. Sayfa Haberler

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