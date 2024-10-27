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Batman'da Hafif Ticari Araç Refüjdeki Aydınlatma Direğine Çarptı

Batman'da Hafif Ticari Araç Refüjdeki Aydınlatma Direğine Çarptı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde bir hafif ticari araç, kontrolünden çıkarak refüjdeki yol levhası ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı ancak maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı refüjdeki aydınlatma direği devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 EGN 808 plakalı hafif ticari araç, refüjde bulunan yol levhasına ve aydınlatma direğine çarparak, karşı şeritte durabildi. Yerinden sökülen direk devrilirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çocukların ve kadınların bulunduğu araçta yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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