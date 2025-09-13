Batman'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yayladüzü köyü mevkiinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet YayladüzükKöyü yolunda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN