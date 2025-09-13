Haberler

Batman'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Batman'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yayladüzü köyü mevkiinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet YayladüzükKöyü yolunda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.