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Batman'da Hafif Ticari Araç Dereye Düştü: Yaralanan Yok

Batman'da Hafif Ticari Araç Dereye Düştü: Yaralanan Yok
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Batman'ın Kocalar köyünde kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Araç çekici ile bulunduğu yerden çıkarılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'ın Kocalar köyünde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Kocalar köyü yolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kazada herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirlenirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Dereye düşen hafif ticari araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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