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Batman'da Hafif Ticari Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

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Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Batman'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

BATMAN - Batman'da kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Batman- Hasankeyf karayolu üzerinde saat 15: 00'da meydana geldi. 35 DAG 52 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kullandığı araç kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, ardından yan yattı. Kazada 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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