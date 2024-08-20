Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Batman'ın Gercüş ilçesinde polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gercüş ilçesinde polis ekipleri, bir araçta yaptığı aramada 2 bin 790 adet paket sigara ve 21 adet gümrük kaçağı elektronik sigara el geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN