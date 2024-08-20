Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu
Batman'ın Gercüş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 bin 790 adet paket sigara ve 21 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu. İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gercüş ilçesinde polis ekipleri, bir araçta yaptığı aramada 2 bin 790 adet paket sigara ve 21 adet gümrük kaçağı elektronik sigara el geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN