Batman'da Gümrük Kaçağı 8 Bin 640 Paket Sigara Ele Geçirildi
Batman'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Batman'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda şüphelendikleri aracı takibe alarak, önünü kesip durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı. - BATMAN

