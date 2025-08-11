Batman'da Gümrük Kaçağı 8 Bin 640 Paket Sigara Ele Geçirildi

Batman'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda şüphelendikleri aracı takibe alarak, önünü kesip durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı. - BATMAN