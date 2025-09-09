Batman'da Göçmen Kaçakçılarına Hava Destekli Operasyon

Batman'da göçmen kaçakçılarına yönelik filmleri aratmayan hava destekli operasyon düzenlendi. Şahıslar polisin dur ihtarına uymayıp arabayı üzerine sürerken, operasyonda 19 göçmen yakalandı.

Batman'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sason İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde Sason ilçesinde şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü polislerin üzerine aracı sürerek kaçtı. Ezilmekten son anda kurtulan polis ekipleri kaçan araç ve 3 yabancı uyruklu şahsı yaşanan kovalamacada yakaladı.

Operasyonun devamında Sason İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen hava destekli ortak çalışmada 16 yabancı uyruklu şahıs daha yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu 19 şahıs sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Yabancı uyruklu şahısların kente girişlerini sağlayan A.Ö., B.S. ve R.İ. isimli 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN