Batman'da giyim dükkanında hırsızlık

Batman kent merkezinde bir giyim mağazasında meydana gelen olayda, bir kadın elbiseyi eteğine koyarak hırsızlık yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Batman'da giyim dükkanına giren bir kadın, mağazaya ait elbiseyi eteğine koyup hırsızlık yaptı.

Olay Batman kent merkezi Çarşı Mahallesinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Müşteri gibi dükkana giren bir kadın önce elbiselere bakmaya başladı. Daha sonrasında gözüne bir elbiseyi kestiren kadın, tenha diye düşündüğü bir yerde elbiseyi eteğinin arasına koyup olay yerinden uzaklaştı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarını inceleyen mağaza çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri kadının yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN