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Gelin Alayında Havai Fişek Yangını

Gelin Alayında Havai Fişek Yangını
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Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde gelin alma töreni sırasında patlatılan havai fişeklerin boş araziye düşmesi sonucu yangın çıktı.

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde gelin alma töreni sırasında patlatılan havai fişeklerin boş araziye düşmesi sonucu yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gültepe Mahallesi'nde iddiaya göre, gelin alma töreni sırasında patlatılan havai fişeklerden çıkan kıvılcımlar boş arazideki kuru otları tutuşturdu. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine ihbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

Yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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