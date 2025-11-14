Batman'da Fırtına, Tandırdan Sıçrayan Kıvılcımlar Mısır Tarlasını Yakıp Küle Çevirdi

Batman'da etkili olan fırtınadan dolayı tandırdan sıçrayan kıvılcımlar hasadı yapılan mısır tarlasını küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, kentte etkili olan fırtına merkez Bayındırlık Mahallesi Petrol Mezarlığı mevkiinde bulunan bir tandırdan kıvılcımlar yakında bulunan daha önce hasadı yapılan tarlaya sıçradı. Kısa sürede yayılan alevler 7 dönümlük alanda etkili oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevlerin evlere sıçraması engellenmiş oldu. - BATMAN