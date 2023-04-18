Üye Girişi
Haberi Paylaş
Batman'da facia son anda önlendi

Batman'da facia son anda önlendi

3. Sayfa Haberleri

Batman'da trafikte seyir halindeki sebze yüklü tırın dorsesinden sarkan sebzelerin erken fark edilmesiyle facianın önüne geçildi.

Batman'da trafikte seyir halindeki sebze yüklü tırın dorsesinden sarkan sebzelerin erken fark edilmesiyle facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Batman-Kozluk Karayolu'nda Siirt'ten gelen sebze yüklü tır, güzergahında viraj alırken sebze yüklü kasalar dorsenin sağına doğru sarktı. Vatandaşların durumu erken fark edip şoförü uyarmasıyla aracını güvenli bir yere çeken tır şoförü, oluşabilecek bir kazayı önledi. O anlarda olay yerinde bulunan trafik şube ekipleri, güvenlik önlemleri alıp olası bir kazayı ve yolun kapanmasını engelledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman Siirt 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title