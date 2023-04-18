Batman'da facia son anda önlendi

Batman'da trafikte seyir halindeki sebze yüklü tırın dorsesinden sarkan sebzelerin erken fark edilmesiyle facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Batman-Kozluk Karayolu'nda Siirt'ten gelen sebze yüklü tır, güzergahında viraj alırken sebze yüklü kasalar dorsenin sağına doğru sarktı. Vatandaşların durumu erken fark edip şoförü uyarmasıyla aracını güvenli bir yere çeken tır şoförü, oluşabilecek bir kazayı önledi. O anlarda olay yerinde bulunan trafik şube ekipleri, güvenlik önlemleri alıp olası bir kazayı ve yolun kapanmasını engelledi. - BATMAN