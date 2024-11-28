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Batman'da Ev Sahibi ve Kiracı Arasındaki Kavga Büyüdü: 3 Yaralı

Batman'da Ev Sahibi ve Kiracı Arasındaki Kavga Büyüdü: 3 Yaralı
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Batman'da bir su parkında ev sahibi ile kiracı arasında başlayan tartışma, yakınların da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Batman merkez Gültepe Mahallesi'nde bulunan su parkında bir araya gelen ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Büyüyen kavgada 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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