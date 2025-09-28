Haberler

Batman'da Durdurulan Otomobilde 1 Kilo 650 Gram Skunk Ele Geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kent girişinde durdurulan otomobilde 1 kilo 650 gram skunk madde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Batman'da il girişinde durdurularak aranan otomobilde 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
