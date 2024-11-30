Batman'da 'Dur' İhtarı Sonrası Şahıs Bacağından Vuruldu

Batman'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs bacağından vuruldu

BATMAN - Batman kent merkezinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli şahıs, polisin 3 el havaya ateş açmasına rağmen durmayınca bacağından vurularak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Belde Mahallesinde meydana geldi. Yunus polis ekipleri devriye attıkları sırada 'dur' ihtarı çektikleri şahıs kaçmaya başladı. Ekiplerin de peşinden koştuğu şahıs 3 el havaya ateş edilmesine rağmen durmayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemelerinin sürdüğü belirtildi.