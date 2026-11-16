Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Batman'da Dörtyol Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da Dörtyol Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı30

Fon krizinde adı geçen Çiğdem Karaaslan'dan iddialara jet yanıt

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti18

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu taraflar için kötü bitti

James Bond’un yeni sahibi belli oldu! 007 rolünü Robert Pattinson canlandıracak

James Bond’un yeni sahibi belli oldu! 007'yi artık o canlandıracak

Ukrayna'da eşinin gözleri önünde zorla götürüldü! Kadının çabası yetmedi

Eşinin gözleri önünde zorla götürdüler
Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi

İndirimi duyunca AVM'yi bastılar! Hem de bakın hangi ürün için
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı

Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı! 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı48

Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı! Suçu mide bulandıran cinsten