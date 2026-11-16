Batman'da Dörtyol Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Batman'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı