Batman'da Dörtyol Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Batman'da Dörtyol Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı