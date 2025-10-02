Haberler

Batman'da Dicle Nehri'nde Hayalet Ağlar Ele Geçirildi

Batman'da Dicle Nehri'nde Hayalet Ağlar Ele Geçirildi
Batman'da gerçekleştirilen denetimlerde, Dicle Nehri'nde sahipsiz 3 bin 500 metre uzunluğunda serpme ve hayalet ağ bulundu. Ağlardan kurtarılan balıklar yeniden suya bırakıldı.

Batman'da Dicle Nehrinde yapılan denetimlerde yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğunda sahipsiz serpme ve hayalet ağ ele geçirildi. Ağlara takılan balıklar ise yeniden suya bırakıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Oymataş köyü ile Kantar köprüsü arasında Dicle Nehrinde ortak denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerde sahipsiz halde yaklaşık 3 bin 500 metre serpme ve hayalet ağ bulundu. Ağlara takılan sazan, kefal ve şabot balıkları canlı olarak yeniden suya bırakılırken, kaçak avcılıkta kullanılan ağlar ise imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, doğal yaşamın ve su ürünlerinin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
